Vallair veut former et recruter 300 mécaniciens et ingénieurs aéronautiques

Confrontée à la pénurie de main d'oeuvre de l'industrie aéronautique, Vallair a décidé d'investir dans « Aircraft Academy », un organisme agréé EASA Part-147 proposant des formations aéronautiques pour des qualifications de type Airbus et Boeing.



Ce partenariat permettra aux futurs mécaniciens aéronautiques de suivre un enseignement théorique en présentiel ou en ligne, l'enseignement pratique étant dispensé dans les ateliers de Vallair, à Châteauroux ou Montpellier. Ils « bénéficieront d'une expérience pratique sur les avions de type A320, 737NG et A330, incluant diverses motorisations, la chaudronnerie, ainsi que l'éligibilité à la part-66 EASA sur ces avions », explique la société.



Vallair compte former et recruter trois cents mécaniciens et ingénieurs aéronautiques sur cinq ans, qui travailleront principalement dans ses nouvelles installations de Châteauroux et son centre de Montpellier - qui sera modernisé en 2023.



Lors de l'inauguration de son nouveau hangar de Châteauroux (la « cathédrale ») plus tôt cette année, le président de Vallair Grégoire Lebigot avait déjà indiqué que le secteur se trouvait dans une situation similaire à celle d'avant la crise au niveau de la pénurie de main d'oeuvre et que la formation était la clef de la croissance de la société de maintenance et de conversion. D'autres partenariats ont également été conclus avec des centres de la région Centre-Val de Loire.



