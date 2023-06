Vallair vend deux moteurs à TrueAero pour démantèlement

Vallair a vendu deux moteurs, un V2500 et un CFM56-5B, à TrueAero.



La société américaine les démantèlera pour récupérer des pièces USM (used serviceable materials), particulièrement demandés en ce moment pour pallier les pénuries liées aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement.



Patrick Leopold, directeur du département Trading de Vallair, explique que les pièces de CFM56-B sont très recherchées : « Cela est lié au grand nombre de -5B qui feront l'objet de visites programmées en atelier au cours des prochaines années. En prévision de cette demande accrue de pièces détachées, de nombreuses entreprises importantes du marché acquièrent des actifs de démontage pour ce type de moteur. Compte tenu des problèmes de fiabilité persistants des moteurs NEO de la famille A320, nous prévoyons que les moteurs actuels seront exploités plus longtemps et que la demande de pièces détachées continuera d'augmenter. »



Des démantèlements d'avions et de moteurs devraient être programmés dans les installations dédiées de Vallair aux troisième et quatrième trimestres.