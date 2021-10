Vallair se dote d'un nouveau hangar pour l'entretien de gros-porteurs à Châteauroux

#MROE Vallair s'apprête à mettre en service, au premier trimestre 2022, un nouveau hangar à l'aéroport de Châteauroux.



Couvrant une surface de 8 500 m², celui-ci a été conçu pour accueillir des Airbus A330 initialement, mais doit pouvoir par la suite accueillir tous les autres modèles de gros-porteurs de l'avionneur, A380 compris, et éventuellement des Boeing 777.



Si besoin, il sera également capable d'abriter jusqu'à cinq A321 ou une combinaison d'A321 et d'A330/A340.



Vallair compte proposer « une gamme complète de services de maintenance, y compris les contrôles non destructifs, les transitions d'avions et la rénovation cabine, qui seront proposés parallèlement à nos services d'aérostructure actuels », explique Malcolm Chandler, responsable commercial et marketing de Vallair.



Les installations de Vallair à Châteauroux permettent déjà à la société de proposer des réparations pour les pièces critiques (nacelles, capots de soufflante, inverseurs de poussée, gouvernes). Celles de Montpellier proposent quant à elle des services de maintenance, modifications, reconfigurations et peinture, stationnement et stockage pour les monocouloirs.



(Photo © Vallair)