Vallair développe ses capacités de réparations d'aérostructures et de moteurs sur son site de Châteauroux

(MRO Americas) Vallair a achevé la modernisation de son installation entièrement intégrée de réparation d'aérostructures, de démantèlement de moteurs et de réparation d'équipements sur son site de Châteauroux (Indre), à proximité de son nouveau hangar de maintenance.



Cette installation peut effectuer l'inspection et la réparation aérostructures, de pièces en composites, de commandes de vol et de pièces de cabine, ainsi que de la peinture pour les nacelles. La société franco-luxembourgeoise précise que cette activité permet non seulement de gagner du temps, mais offre également aux compagnies aériennes et aux bailleurs un moyen très rentable de prolonger le cycle de vie de pièces importantes qui pourraient être mises au rebut en raison des coûts de transport associés à l'expédition pour réparation.



Vallair a par ailleurs développé de nouvelles capacités de maintenance de moteurs, qui couvrent les séries de moteurs CFM56 et V2500. Ces services comprennent le démontage et le remontage des modules, des réparations et inspections légères, des inspections par endoscopie, le stockage, ainsi que la location de moteurs, d'APU et de nacelles. Les capacités d'endoscopie incluront prochainement les moteurs Trent 700, PW 4000, CF6-80, LEAP et PW1100G (GTF).



(Photo © Vallair)