Vallair acquiert un nouvel Airbus A321 à démanteler

Vallair a acquis l'Airbus A321 portant le numéro de série 1008 afin de le démanteler et récupérer les pièces encore bonnes à utiliser pour les fournir à des clients qui en auraient besoin.



Cet A321 était entré en service en 1999 auprès d'ANA et a été exploité par plusieurs autres compagnies avant d'intégrer la flotte d'AtlasGlobal en 2016. Il était géré par TrueAero.



Les travaux de démantèlement seront réalisés dans les installations de Vallair à Montpellier. Les pièces récupérées devraient être disponibles et mises en vente dès le quatrième trimestre.



« Une partie de la stratégie du groupe consiste à établir et à entretenir un pôle de pièces de rechange de bonne qualité en France. Nous nous engageons pleinement à soutenir ce type d'avion pour les compagnies aériennes, les bailleurs et les gestionnaires d'actifs », explique Armando Filho, directeur de la gestion du matériel pour Vallair.



(Photo © Vallair)