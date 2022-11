Vallair acquiert deux A320 pour démantèlement

Vallair a fait l'acquisition de deux Airbus A320 auprès du loueur Aviation Capital Group (ACG) pour démantèlement.



Les deux appareils (MSN 2372 et MSN 2393) ont tous deux été produits en 2005 et ont déjà rejoint les installations de Vallair à Montpellier. Ils seront démontés à la fin de l'année pour enrichir le stock d'équipements et de pièces proposé par la société franco-luxembourgeoise aux compagnies aériennes, aux loueurs et aux gestionnaires d'actifs.



Toutes les pièces seront proposées « telles quelles » ou entièrement révisées et certifiées, et disponibles à la vente, à l'échange ou au prêt.



Armando Filho, directeur Material Management chez Vallair précise que le démantèlement d'autres monocouloirs est déjà prévu en 2023. Vallair étudie également le démantèlement potentiel de gros-porteurs à partir de ses nouvelles installations de Châteauroux.