Uzbekistan Airways commande 12 Airbus de la famille A320neo

Uzbekistan Airways a signé une commande ferme avec Airbus, en vue d'acquérir douze appareils de la famille A320neo. Ils se répartissent entre huit A320neo et quatre A321neo.



La compagnie n'a pas encore officialisé son choix pour la motorisation. Cependant, elle exploite déjà trois A320neo (livrés en 2019 et 2020) et cinq A321LR (livrés en 2022), qui sont motorisés par des LEAP-1A de CFM International.



Les appareils lui permettront de poursuivre la modernisation de sa flotte (elle a déjà retiré trois Boeing 757 du service en 2021), tout en renforçant son empreinte en Asie centrale.



(Photo © Airbus)