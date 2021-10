US-Bangla Airlines se sépare de ses Dash8-400

ACC Aviation annonce avoir été désigné par US-Bangla Airlines comme agent de revente exclusif pour trois Dash 8-400 ainsi qu'un nombre de pièces de rechange et de composants associés.



Les trois appareils (MSN 4034, 4044 et 4058) ont été construits au début des années 2000.



Avec le retrait définitif des Dash8, le transporteur privé bangladais ne disposera plus que d'une flotte d'ATR72-600 (sept appareils) et de 737-800 (quatre appareils).