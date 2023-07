US-Bangla Airlines opte pour la solution GMA d'ATR pour sa flotte d'ATR 72-600

US-Bangla Airlines, plus importante compagnie aérienne privée du Bangladesh, a signé un contrat de maintenance global (GMA) avec l'avionneur franco-italien ATR pour les besoins de sa flotte régionale (huit ATR 72-600).



Cet accord de cinq ans, facturé à l'heure de vol, couvre les services de réparation, de révision et de mise en commun des éléments remplaçables en escale, ainsi que la disponibilité et l'entretien des hélices et des bords d'attaque.



« Nous nous efforçons constamment de trouver des solutions innovantes et rentables pour soutenir nos clients, et le contrat GMA d'ATR sera essentiel pour assister US-Bangla Airlines dans ses opérations quotidiennes. Tandis que nous partageons notre expertise et cherchons à améliorer l'efficacité de ses processus de maintenance, notre client peut se concentrer sur son coeur de métier : offrir la meilleure expérience de voyage aux populations du Bangladesh, de la manière la plus responsable et la plus durable », a annoncé Stefano Marazzani, le directeur du Support Clients et des Services d'ATR.



Basée à Dacca, US-Bangla Airlines opère aujourd'hui avec une flotte de 18 appareils (dont 8 Boeing 737-800). La compagnie se sépare progressivement de sa flotte de Dash 8-400.



(Photo © US-Bangla Airlines)