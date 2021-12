UPS commande de nouveaux 767 cargo à Boeing

Boeing a annoncé qu'UPS avait passé une nouvelle commande pour dix-neuf 767 cargo. Les appareils doivent être livrés entre 2023 et 2025.



UPS compte améliorer ainsi son efficacité opérationnelle et environnementale, tout en augmentant ses capacités pour répondre à la demande soutenue pour le fret aérien.



La compagnie compte déjà 79 Boeing 767 en version cargo dans sa flotte et en attend un dernier que Boeing doit lui livrer.



L'avionneur précise que 2021 a été une année record pour son secteur cargo, avec des commandes fermes pour 80 gros-porteurs cargo neufs et plus de 80 conversions BCF (Boeing converted aircraft).



(Photo © Boeing)