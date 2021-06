United veut moderniser plus vite sa flotte de monocouloirs

United Airlines pourrait passer d'importantes commandes de monocouloirs cette année. La compagnie aérienne américaine est en discussions avancées avec Airbus et Boeing pour acquérir jusqu'à 200 appareils.



United remplacerait ainsi plus rapidement qu'initialement prévu une partie de sa flotte existante avec de nouveaux 737 MAX et/ou des avions de la famille A320neo.



Pour rappel, United attend déjà plus de 190 737 MAX et 50 A321XLR.



(Photo © United Airlines)