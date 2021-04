United Airlines va recruter de nouveaux pilotes

La compagnie aérienne américaine United Airlines annonce le recrutement de 300 nouveaux pilotes pour accompagner la reprise de son trafic aux États-Unis, vers le Mexique, les Caraïbes et l'Amérique centrale, alors que le taux de vaccination ne cesse d'augmenter et que les réservations suivent la même tendance. United s'était lancé dans un vaste plan de réduction d'emplois l'année dernière concernant 13000 de ses salariés, avec des départs en retraite et un plan de départs volontaires. De son côté, sa rivale American Airlines avait annoncé il y a quelques jours que l'intégralité de sa flotte serait réactivée pour le mois de mai (885 appareils), à l'exception des avions qui doivent être radiés (24 A330s, 34 757, 16 767, et 20 E190) conformément aux décisions prises par la compagnie l'année dernière.