United Airlines signe pour l'IFE Astrova de Panasonic

#AIX2023 United Airlines sera la première compagnie aérienne américaine à proposer le nouveau système Astrova de Panasonic Avionics, dévoilé il y a tout juste un an au salon Aircraft Interiors de Hambourg.



Pour rappel, Astrova se base notamment sur des écrans de siège à technologie OLED et 4K, avec un son haute fidélité et un éclairage LED associé programmable.



United prévoit d'installer Astrova sur certains nouveaux Boeing 787 et sur ses futurs Airbus A321XLR à partir de 2025.



Ce nouvel accord entre Panasonic et United s'appuie sur le précédent contrat de 2021 visant à installer les précédents systèmes IFE de la série X et NEXT sur l'ensemble de la flotte. La compagnie américaine est aujourd'hui le principal client des IFE de Panasonic Avionics.



Panasonic a également profité de l'ouverture du salon Aircraft Interiors pour annoncer qu'il ajoutait 5 nouvelles tailles d'écran pour Astrova, du 19 pouces (classe affaires) au 42 pouces (pour première classe). Ces nouveaux écrans seront introduits en 2024 et 2025.



(Photo © Le Journal de l'Aviation)