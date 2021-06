United Airlines signe avec Boom Supersonic

United Airlines est devenue la première compagnie américaine à s'engager aux côtés de Boom Supersonic. Elle a décidé un accord avec le constructeur américain portant sur l'acquisition de quinze Overture, ainsi que 35 options.



Afin que l'avion supersonique corresponde aux exigences de United en termes de sécurité, d'opérations et de durabilité, la compagnie sera associée au développement.



Overture doit non seulement être supersonique (il pourra voler à mach 1.7) mais également le premier appareil 0 carbone dès sa mise en service. Il pourra fonctionner avec 100% de carburant durable d'aviation.



Son roll-out est attendu en 2025 pour un premier vol en 2026 et une entrée en service commercial en 2029.



(Photo © Boom Supersonic)