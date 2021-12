United Airlines réalise un vol avec 100% de SAF et avec des passagers

United Airlines a réalisé le 1er décembre le premier vol avec des passagers (des invités, dont son PDG Scott Kirby) utilisant 100 % de carburant d'aviation durable (SAF) pour alimenter l'un de ses moteurs. Ce vol de démonstration a décollé de Chicago pour atterrir à Washington. Il a été réalisé en Boeing 737 MAX 8.



United souligne que l'appareil a volé avec 500 gallon de SAF dans un moteurs et autant de JetA dans l'autre, afin de montrer qu'il n'y a pas de différence opérationnelle.



Le vol a été réalisé en collaboration avec Boeing, CFM International, Virent (une société dont la technologie permet d'utiliser 100 % de SAF), et World Energy, qui fournissait le carburant durable.



United est très engagée pour atteindre son objectif de réduire à zéro ses émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2050 sans recours aux compensations. Elle utilise déjà systématiquement du SAF dans ses vols et a signé plusieurs accords pour s'assurer un approvisionnement en carburant durable conséquent dans les prochaines années. En parallèle, elle investit dans divers autres projets, par exemple d'avions électriques ou de captation-stockage de CO2.



(Photo © United Airlines)