United Airlines prend 25 Boeing 737 MAX de plus

United Airlines a annoncé qu'elle avait conclu un nouvel accord avec Boeing le 26 février pour acquérir en commande ferme 25 737 MAX supplémentaires. Les appareils seront livrés en 2023.



Par ailleurs, elle est parvenue à négocier un nouveau calendrier de livraisons pour une partie des appareils qu'elle avait acquis précédemment. Quarante ont été décalés à 2022 et cinq à 2023.



Ce faisant, la compagnie américaine a indiqué qu'elle devrait recevoir vingt et un 737 MAX en 2021, quarante en 2022 puis 127 à partir de 2022.



Elle précise qu'elle a également des accords pour acquérir onze 737-700 d'occasion qui intégreront la flotte en 2021, ainsi que dix-sept Airbus A319 d'occasion qui lui seront livrés en 2021 et 2022 mais qu'elle compte revendre.



