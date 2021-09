United Airlines confie une partie supplémentaire de sa MRO lourde au groupe ATSG

Après avoir attribué à AAR un important contrat pluriannuel pour la maintenance lourde d'une partie de sa flotte de monocouloirs en avril, United Airlines vient de signer un nouvel accord de maintenance lourde avec Airborne Maintenance & Engineering Services, une filiale détenue à 100 % par Air Transport Services Group (ATSG).



Selon les termes de cet accord, Airborne fournira un support de maintenance lourde pour la flotte Boeing 767 de United, ainsi que pour un certain nombre de monocouloirs 737, 757 et A320. Les travaux seront effectués dans les installations MRO d'Airborne Maintenance & Engineering Services à Wilmington (Ohio) et Tampa (Floride).



En termes de volume de travail, ce nouveau contrat pluriannuel devrait occuper trois lignes de maintenance lourde à Wilmington et quatre autres à Tampa.



