Une seule tête pour Edelweiss et Eurowings Discover

Le groupe Lufthansa a indiqué qu'il avait confié la direction d'Eurowings Discover à Bernd Bauer, déjà CEO d'Edelweiss depuis 2014. Il conservera son rôle de dirigeant de la compagnie suisse et assumera le même pour la compagnie allemande à partir du 1er octobre en parallèle.



Ce rapprochement a vocation à étendre la compétence et renforcer rapidement la position du groupe dans le secteur des vols touristiques.



Il précise que les deux compagnies resteront indépendantes l'une de l'autre et continueront d'opérer sous leur marque sur leurs marchés : Zurich pour Edelweiss, Francfort et Munich pour Eurowings Discover.



Wolfgang Raebiger, qui est actuellement CEO d'Eurowings Discover, deviendra directeur des Opérations de la compagnie et dirigeant responsable de la compagnie.



