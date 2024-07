Une panne informatique perturbe le transport aérien mondial

Plusieurs aéroports et compagnies aériennes dans le monde, en Europe, en Inde, en Australie, aux Etats-Unis annoncent perturbations et retards...



Une panne informatique géante chez CrowdStrike et Microsoft perturbe actuellement les opérations aériennes dans le monde entier, touchant principalement les outils au sol (comme l'enregistrement ou les réservations).



Les vols déjà en cours se poursuivent toutefois sans que leur sécurité soit remise en cause. L'industrie du transport aérien n'est pas la seule touchée, des banques et des médias le sont aussi. Microsoft indique mettre en place des mesures d'atténuation.



[Mise à jour de 12h20] Selon les premières données recueillies par la société d'analyses spécialisée dans l'aviation Cirium, 1 390 vols ont été annulés dans le monde jusqu'à présent, sur les 110 000 planifiés. Les Etats-Unis comptent 512 d'entre eux (soit 1,9 % du programme de vols au départ du pays), la France 28 (sur 3 630 vols prévus).