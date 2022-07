Une nouvelle société de location d'avions commerciaux en Arabie Saoudite

AviLease est le nom de la nouvelle société de leasing lancée par le Fonds d'investissement public saoudien (PIF) avec pour ambition de devenir un « élément central » dans le développement de l'écosystème aéronautique du Royaume.



PIF indique dans un communiqué que la société évoluera progressivement par le biais de transactions d'achat et de cession bail avec les compagnies aériennes, d'acquisitions de portefeuilles, de commandes directes auprès des constructeurs aéronautiques et d'acquisitions d'entreprises sectorielles. Sa flotte sera composée des avions à fuselage étroit et à fuselage large de nouvelle génération.



En plus de contribuer à la croissance du PIB non pétrolier du Royaume, AviLease participera à améliorer l'intégration de l'Arabie Saoudite dans le marché mondial du financement d'avions.



À la fin du premier trimestre 2022, les actifs sous gestion de PIF atteignaient près de 620 milliards de dollars, dans un portefeuille diversifié couvrant 13 secteurs stratégiques en Arabie saoudite et dans le monde.