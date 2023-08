Une nouvelle installation MRO pour le hub de DHL de Cincinnati

DHL Express annonce un investissement de 192 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle installation de maintenance qui sera implantée sur son principal hub américain, à savoir sur la plateforme internationale de Cincinnati/Northern Kentucky (CVG).



Ce centre MRO s'étendra sur une surface de plus de 28 000 m2 et disposera d'un hangar pouvant accueillir deux appareils gros-porteurs de type 777F simultanément.



Le projet, qui doit être opérationnel en 2025, comprend aussi un centre de stockage de pièces, trois postes de stationnement avion pour la maintenance ainsi que huit nouvelles zones d'embarquement/chargement pour soutenir ses opérations et libérer de la place pour les opérations de maintenance en ligne.



Le hub de DHL de Cincinnati représente aujourd'hui quelque 130 vols quotidiens assurés avec une flotte de 60 avions, principalement pour desservir les États-Unis, le Canada, le Mexique et l'Amérique latine.



(Photo © DHL Express)