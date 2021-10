Une nouvelle compagnie japonaise se lance avec des ATR de la série -600

Toki Aviation Capital a annoncé la signature d'un contrat avec Nordic Aviation Capital (NAC) pour la location de deux ATR 72-600 au profit de sa compagnie low-cost en gestation, Toki Air.



Les deux appareils (MSN 1565 et 1620, ex-TAROM) seront livrés au début du printemps 2022 pour un bail de 10 ans. Le futur transporteur à bas coût sera basé à l'aéroport de Niigata, ville située sur l'île principale de Honshū et au bord de la mer du Japon.



Toki Aviation Capital envisage également d'acquérir des ATR 42-600S, la nouvelle version STOL de l'ATR 42-600 pour desservir des destinations avec des pistes courtes (dont l'aéroport de Sado).



Pour rappel, l'ATR 42-600S pourra opérer à partir de pistes de 800 m de long seulement (avec 40 passagers à bord dans des conditions de vol standard), contre 1 000 m pour la version classique, lui permettant ainsi de desservir près de 500 aéroports supplémentaires à travers le monde dont un tiers pour la seule région Asie-Pacifique. Sa mise en service est prévue pour le second semestre 2022.



(Photo © ATR)