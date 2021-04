Une nouvelle compagnie aérienne dans le ciel italien

Ego Airways, nouvelle compagnie régionale privée italienne, a effectué son premier vol commercial le 30 mars, reliant Catane à Parme avec son premier Embraer 190 en leasing.



La compagnie a loué 3 exemplaires de l'E-jet de l'avionneur brésilien et va desservir 7 villes en Italie : Catane (son hub), Florence, Forli, Parme, Bari, Brindisi et Lamezia Terme.



La desserte de Milan est quant à elle repoussée à une date ultérieure en raison des restrictions sanitaires en vigueur. Ego Airways envisage ensuite de lancer des liaisons européennes et internationales.



(Photo © Ego Airways S.p.A./ Embraer)