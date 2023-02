Une avionique modernisée pour les derniers C-27J Spartan actifs de l'armée américaine

Le Pentagone vient d'attribuer un contrat de près de 92 millions de dollars à Leonardo pour la modernisation de l'avionique des derniers C-27J Spartan opérant sous le Commandement des opérations spéciales des États-Unis (USSOCOM).



L'industriel italien sera en charge de concevoir, modifier, intégrer et installer le package « de mise à niveau avionique 1.2+ » sur l'avion de transport de conception italienne. Les travaux seront principalement réalisés à Naples.



Selon le département de la Défense des États-Unis, ce contrat permettra de remplacer « l'intégralité de l'avionique vieillissante de l'avion à voilure fixe C-27J dont les composants datent de plus de 15 ans ».



L'USSOCOM dispose aujourd'hui de 7 Spartan opérés pour l'US Army. Quatorze autres exemplaires sont utilisés par l'US Coast Guard. Tous devraient être modernisés.



(Photo © US Army)