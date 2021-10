Une autre compagnie pourrait se lancer au Bangladesh

La startup Fly Dhaka a indiqué avoir introduit auprès de l'Autorité de l'aviation civile une demande pour l'obtention d'un certificat de non-objection (NOC) - une étape préalable à la délivrance du CTA.



Le jeune transporteur ambitionne de démarrer ses opérations en 2022 avec une flotte ATR72. Le projet est soutenu par un certain nombre d'hommes d'affaires et appartient entièrement à des intérêts privés, parmi lesquels Anisul Islam Mahmud, l'ancien ministre des Finances du pays.



Début septembre, Air Astra avait elle aussi révélé ses projets de création. Elle vient également d'annoncer la soumission, le 21 septembre, d'une demande pour l'obtention du NOC alors qu'elle poursuit la construction de sa flotte de lancement. La start-up prévoit de prendre les airs d'ici janvier 2022 avec une flotte de quatre ATR72-600, affectés au marché domestique.



Si les deux compagnies aériennes réussissent à pénétrer le marché, elles doubleront le nombre de transporteurs privés actifs au Bangladesh. Actuellement, NovoAir et US-Bangla Airlines opèrent au côté de la compagnie publique Biman Bangladesh Airlines. La compagnie privée Regent Airways, quant à elle, a suspendu toutes ses opérations pendant la pandémie de covid-19.