Une alliance entre AAR et Alaska Airlines pour pallier à la pénurie de main-d'oeuvre dans la MRO

Alaska Airlines et la société MRO indépendante américaine AAR s'associent pour pallier à la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur de la maintenance aéronautique en créant un programme de formation de techniciens spécialisés hautement qualifiés.



Les mécaniciens aéronautiques ainsi formés dans le cadre de ce programme baptisé « Flow Through » pourront ainsi répondre aux besoins de la compagnie aérienne de Seattle.



Pour rappel, les prévisions de Boeing tablent sur un besoin de quelque 739 000 mécaniciens aéronautiques au niveau mondial pour les 20 prochaines années, dont 192 000 pour la seule région Amérique du Nord.



Ce programme est le premier du genre entre une compagnie aérienne et un fournisseur de services de maintenance.



(Photo © Alaska Airlines )