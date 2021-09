Un vol French bee opéré par un A350 d'Air Caraïbes pour une EVASAN de très longue distance

French bee annonce avoir réalisé un vol d'évacuation sanitaire entre l'aéroport Tahiti Faa'a et Paris-Orly le 19 septembre avec l'un des Airbus A350-900 d'Air Caraïbes, sa compagnie soeur au sein du Groupe Dubreuil.



Il s'agit de la première opération de ce type jamais réalisée, avec un vol couvrant une distance de plus de 15 000 km et à son bord 8 patients atteints de formes graves de la COVID, tous en réanimation. Ce vol a nécessité l'emport de 18 bouteilles d'O2, avec une escale à Pointe-à-Pitre pour remplacer son chargement de bouteilles d'oxygène.



Il a été réalisé avec l'un des deux A350-900 d'Air Caraïbes spécialement équipé pour ce type de mission suite aux opérations EVASAN réalisées depuis les Antilles cet été.



Air Caraïbes a en effet évacué plus de 110 patients COVID des Antilles vers les hôpitaux d'Ile de France (12 vols aller-retour depuis le 14 août).



La Direction Générale de la Santé a donc choisi de confier cette première évacuation sanitaire depuis la Polynésie à French bee, qui dessert Tahiti en vols réguliers depuis 2018.