Un ultime premier vol pour l'Airbus A380

Le tout dernier A380 produit par Airbus a effectué son premier vol le 17 mars depuis Toulouse-Blagnac.



L'appareil (MSN272, futur A6-EVS pour Emirates, motorisé en Trent 900) a rejoint le site de l'avionneur européen à Finkenwerder (Hambourg) pour y recevoir l'intégralité de son aménagement intérieur et sa livrée finale.



Il s'agit du 253e et dernier A380, l'avionneur ayant annoncé la fin de la production du programme il y deux ans. L'appareil devrait être livré à la compagnie aérienne de Dubaï en mai 2022.



Pour rappel, Emirates doit encore recevoir un total de cinq exemplaires du Superjumbo européen : deux cette année et trois l'année prochaine. La compagnie alignera alors 123 Airbus A380.



(Photo © Airbus)