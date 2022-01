Un Tupolev Tu-204 cargo détruit au sol en Chine par un incendie

Un Tupolev Tu-204 cargo de la compagnie russe Aviastar-TU a été détruit par un incendie lors d'une escale à l'aéroport de Hangzhou (Chine) le 8 janvier.



Le Tu-204-100C (RA-64032) était en cours de chargement pour un vol à destination de Novossibirsk.



L'incendie se serait déclaré en soute et les huit membres de l'équipage ont pu évacuer l'appareil à temps. Le fuselage de l'avion est entièrement détruit.



Aviastar-TU est spécialisée dans le transport de fret express (courrier et colis) entre la Chine, la Russie et l'Europe. La compagnie russe est notamment partenaire de DHL Express. Elle opère avec deux autres Tu-204 cargo ainsi qu'avec six Boeing 757-200F (BCF, PCF et SF).



(Photo © Aviastar-TU)