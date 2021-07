Un troisième Falcon 6X aux essais en vol pour Dassault

Dassault Aviation annonce le Falcon 6X n°3 a rejoint la campagne d'essais en vol du programme, avec un premier vol le le 24 juin qui lui a permis d'atteindre le FL400 et Mach 0,85 pour rejoindre le centre d'essais en vol de l'avionneur à Istres.



Cet appareil est équipé d'un intérieur complet et sera utilisé pour la validation de la conception de la cabine (système de conditionnement d'air, systèmes acoustiques, systèmes de divertissement et de communication...).



Dassault précise aussi que les deux premiers Falcon 6X ont désormais accumulé plus de 130 heures d'essais en vol à raison de deux à trois vols par semaine. Le domaine de vol est désormais pratiquement entièrement exploré.



« Ce dernier vol est un nouveau signe de la bonne progression que nous avons accomplie avec le programme d'essais du 6X », a déclaré Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation. « Nous avons toujours été impressionnés par les performances de vol et la maniabilité du 6X et par la fiabilité des systèmes de l'avion » a-t-il ajouté.



Le quatrième avion qui participera aux essais, et notamment à une campagne de vols d'endurance de deux mois à travers le monde, sera également équipé d'une cabine complète qui est actuellement en cours d'installation à Mérignac.



Enfin, Dassault précise que le 10ème exemplaire du Falcon 6X entrera en phase d'assemblage dans les prochains jours.



Pour rappel, le nouveau biréacteur d'affaires de Dassault et motorisé par des PW812D de Pratt & Whitney. Il affiche un rayon d'action de 5500 nautiques (10 186km) et dispose d'une large cabine (hauteur de 1,98m, largeur de 2,58m). Sa certification est attendue pour le second semestre 2022.



(Photo © Dassault Aviation)