Un troisième et dernier C-130H offert au Niger

Les Forces armées du Niger ont réceptionné le 4 janvier le troisième et dernier des C-130H Hercules offerts par les États-Unis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Une cérémonie avait été organisée pour l'occasion sur la Base aérienne 101 de Niamey.



L'Armée de l'air du Niger avait réceptionné ses deux autres C-130H en janvier et décembre 2021. Les trois avions de transport sont issus de la flotte de l'US Air Force. Le don des appareils et le support associé (dont la constriction d'un hangar dédié à Niamey) représentent un investissement de l'ordre de 80 millions de dollars selon l'ambassade des États-Unis au Niger.



Niamey avait également réceptionné quatre Cessna 208B Grand Caravan entre 2013 et 2015, deux de ces avions étant configurés pour des misions de reconnaissance.



(Photo © Armée de l'air du Niger)