Un tribunal bloque le projet de fusion de JetBlue et Spirit Airlines

Le tribunal de district du Massachussetts a jugé que le projet d'acquisition de Spirit Airlines par JetBlue allait à l'encontre des lois américaines sur le maintien de la concurrence et l'a bloqué. Il statue ainsi en faveur du ministère de la Justice américain qui avait intenté une action civile en mars 2023 pour bloquer le projet.



La justice craint que cette fusion ne fasse disparaître un modèle au positionnement spécifique (ultra-low-cost) au profit d'un groupe de majors qui en sortirait renforcé et ne pousse JetBlue à abandonner son positionnement original (low-cost hybride), au détriment des consommateurs les plus sensibles aux prix. Elle souligne par ailleurs que la création d'une compagnie au positionnement similaire à celui de Spirit serait extrêmement difficile en raison des pénuries d'avions et de pilotes.



Le projet, d'un montant de 3,8 milliards de dollars, devait permettre à JetBlue d'acquérir les actifs de Spirit Airlines (notamment sa flotte d'Airbus) pour rivaliser avec les majors américaines (American Airlines, Delta, United et Southwest).



JetBlue, qui a déjà dû renoncer à son projet de Northeast Alliance avec American Airlines, et Spirit Airlines ont indiqué évaluer les prochaines étapes de leur projet, n'excluant pas de faire appel du jugement.



