Un retour aux bénéfices pour PIA avec l'aide de IATA Consultancy ?

Pakistan International Airlines (PIA) pourrait renouer avec les bénéfices avant 2025 si elle mettait en oeuvre le plan quinquennal de sauvetage qui vient d'être élaboré par IATA Consultancy. Commandé par le gouvernement l'année dernière et couvrant la période 2022 à 2026, ce plan a été présenté aux ministres pakistanais des Finances et de l'Aviation le 1er février.



L'Agence recommande notamment une réduction de l'immixtion des politiques « car non seulement cela entrave les responsabilités essentielles des dirigeants de l'entreprise », mais déteint également sur l'image externe de la compagnie et par conséquent sur ses résultats. Les principaux axes comprennent une restructuration financière, une prise de décision indépendante, une réorganisation de la structure de l'entreprise, une réorientation vers son activité principale seule, le contrôle des coûts, une meilleure planification de la flotte et l'expansion du réseau.



La flotte de PIA passerait de 29 appareils actuellement à 49 d'ici 2026, avec 16 gros porteurs, 27 appareils à fuselage étroit et 6 avions régionaux turbopropulsés.



Côté réseau, IATA Consulting mise sur l'extension du réseau vers de nouvelles dessertes comme Bakou, Hong Kong, Istanbul, Koweït, Téhéran, Urumqi et Singapour. Mais aussi, la densification de l'offre sur les routes lucratives vers le Royaume-Uni, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les autres pays du Golfe.



(Photo © PIA)