Un premier SpaceJet en démantèlement aux Etats-Unis

Mitsubishi Heavy Industries semble pressé de tourner la page SpaceJet. L'un des six prototypes de M90 a été aperçu à Moses Lakes et photographié en cours de démolition.



Cette nouvelle intervient un mois après que l'industriel japonais a annoncé l'arrêt définitif du programme, considérant qu'il n'était plus adapté à la demande actuelle technologiquement et en termes de durabilité, et citant des problèmes de coopération avec ses partenaires internationaux.



Le M90 a par ailleurs été lié à Moses Lake puisque MITAC (Mitsubishi Aircraft Corporation) avait ouvert une entité basée à l'aéroport Grant County, d'où il réalisait des vols d'essais en vue d'accélérer la certification aux Etats-Unis.



Après des années de difficultés de développement et de retard dans le programme, la crise du covid-19 a poussé le groupe à suspendre puis à annuler le projet. L'appareil n'a ainsi jamais été certifié, ni aux Etats-Unis, ni au Japon.



(Le premier SpaceJet, ex-MRJ, avant son premier vol en 2015. Photo © Mitsubishi Aircraft)