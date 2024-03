Un premier Saab 340 AEW livré à la Pologne

Le premier Saab 340 Airborne Early Warning (AEW) destiné à la Pologne a été livré le 6 mars dernier et a désormais rejoint la base aérienne Gdynia-Kosakowo.



Il sera très prochainement mis en service et surveillera le ciel polonais, « contribuant ainsi à la sécurité de notre région et de tout le flanc oriental de l'OTAN » selon le ministère de la défense polonais.



En juillet 2023, Varsovie avait commandé deux exemplaires du Saab 340 spécialisé dans le guet aérien et équipé du radar Erieye, pour un montant annoncé à 600 millions de couronnes suédoises (53,6 millions d'euros). Deux mois plus tard, le premier exemplaire était présenté à son client durant une cérémonie chez Saab à Linköping (Suède).



Le radar Erieye est produit par Saab Microwave Systems (anciennement Ericsson Microwave). Il s'agit d'un radar Doppler à antenne active qui dispose d'une capacité de détection supérieure à 300 km.



(Photo © Ministère de la Défense de la République de Pologne )