Un premier Rafale au standard F4 évalué par l'armée de l'Air et de l'Espace

Le premier Rafale F4.1 de Dassault Aviation a été livré à l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) le 2 mars dernier au sein du Centre d'expertise aérienne militaire (CEAM), sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan.



Il s'agit d'un appareil issu des avions au standard F3R qui ont été envoyés au Centre d'essais en vol de la Direction générale de l'armement (DGA) à Istres pour leur transformation logicielle et leur passage au standard F4. Un deuxième appareil est également attendu au CEAM dans les prochaines semaines, un appareil produit par Dassault puis directement modifié.

Pour rappel, le Rafale F4.1 dispose notamment du viseur de casque Scorpion et de la possibilité d'emport de jusqu'à trois AASM 1000. Les conduites de tir air-air, air-sol et le système d'autoprotection sont également optimisés. La planche de bord est également modifiée.



Plusieurs étapes d'expérimentation attendent désormais l'appareil dans les mois à venir, avant d'atteindre la première capacité opérationnelle (PCO) puis la pleine mise en service opérationnelle (MSO) attendue d'ici 2025.



(Photo © Armée de l'Air et de l'Espace)