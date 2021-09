Un premier GTF de Pratt & Whitney entre en maintenance en Chine

Pratt & Whitney annonce qu'un premier GTF est entré en maintenance en Chine, auprès de MTU Maintenance Zhuhai. Il s'agit d'un PW1100G-JM (sur la famille A320neo).



La coentreprise de MTU Aero Engines et China Southern avait rejoint le réseau MRO du GTF en décembre 2020 et était la première de Chine à le faire.



Le potentiel des services est très important puisque le pays abrite l'une des plus importantes flottes de PW1100G-JM : plus de deux cents appareils de la famille A320neo devraient être en service d'ici la fin de l'année.



Deux autres sociétés de maintenance peuvent prendre en charge la MRO du GTF en Asie, Pratt & Whitney's Eagle Services Asia (ESA) à Singapore et IHI au Japon.



(Photo © Pratt & Whitney)