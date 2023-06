Un premier GTF de Pratt & Whitney entre en atelier chez AFI KLM E&M

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a accueilli son premier GTF de Pratt & Whitney en atelier. Anne Brachet, la directrice générale de la société MRO, l'avait annoncé au cours du salon du Bourget.



Elle avait alors indiqué qu'AFI KLM E&M se concentrerait initialement sur les moteurs d'Airbus A220 (version PW1500), appareil dont Air France est opératrice avec 25 appareils en service sur soixante commandés. Elle précisait également qu'AFI aurait une capacité de maintenance de 80 GTF par an.



Pratt & Whitney rappelle qu'AFI KLM E&M a intégré le réseau MRO de Pratt & Whitney pour le GTF en 2022. La société deviendra le troisième site en Europe à fournir des capacités complètes de désassemblage, d'assemblage et de test pour le moteur PW1500G.



« Notre capacité à réviser les turbosoufflantes à réducteur renforce notre expertise dans les architectures les plus innovantes au monde. Nous sommes donc prêts à répondre aux besoins des opérateurs actuels et futurs, dont beaucoup se trouvent ici même en Europe », a commenté Anne Brachet.



(Photo © Pratt & Whitney)