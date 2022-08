Un premier Boeing 777-300ER de retour chez Air New Zealand

Comme prévu, Air New Zealand a entamé le retour de sa flotte 777-300ER, stockée depuis près de deux ans à Victorville, en Californie. Un premier appareil (ZK-OKP) est arrivé à Auckland le 23 août, il devrait entrer en service d'ici la fin septembre après six à huit semaines de maintenance.



Trois autres appareils sont toujours stockés aux Etats-Unis, et devraient être rapatriés suivant un calendrier qui court jusqu'à l'année prochaine.



Air New Zealand a également réactivé deux des trois 777-300 stockés localement, le dernier (ZK-OKO) devant être remis en service dans les semaines à venir, pour répondre à la demande en hausse.



La compagnie espère restaurer 60% de ses capacités pré-crise cet été et 75% de son réseau.