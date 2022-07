Un premier Boeing 737NG cargo en Indonésie

My Indo Airlines a annoncé l'acquisition d'un premier Boeing 737-800BCF (Boeing Converted Freighter), devenant ainsi le premier opérateur d'un 737NG converti en avion cargo en Indonésie.



L'appareil (LN 2033, 15,9 ans, propriété de GECAS-AerCap), a été converti sur la plateforme de Shanghai Pudong par BSAS (Boeing Shanghai Aviation Services). « Cela fournira plus de capacité de fret à nos clients et offrira en même temps la possibilité d'étendre notre réseau en Asie », a déclaré la compagnie. Sur son site Internet, My Indo Airlines qu'elle souhaite étendre son réseau au-delà de l'Indonésie, de Singapour, de la Malaisie et de Brunei vers d'autres régions d'Asie, notamment la Chine et le Japon.



En plus de son nouveau 737-800BCF, la compagnie aérienne exploite également sept 737 cargo de générations plus anciennes : un 737-200F, quatre 737-300F et un 737-400F. Sa filiale malaisienne, My Jet Xpress Airlines, possède quant à elle quatre 737-300F et un 737-400F.



(Photo © My Indo Airlines)