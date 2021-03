Un nouveau directeur général pour ATR Eastern Support qui s'implante à Seletar

ATR a annoncé avoir nommé Alessandro Luzi au poste de directeur général de sa filiale ATR Eastern Support (AES), une nomination effective depuis le 1er mars. Il vient ainsi remplacer Jean-Pierre Clercin qui a pris le poste de Directeur des ventes d'ATR pour la région Asie-Pacifique, et qui reste donc basé à Singapour.



La filiale singapourienne d'ATR vient par ailleurs de quitter ses locaux de Changi pour rejoindre le Seletar Aerospace Park à côté du Centre de formation ATR, lui-même intégré au campus Airbus. ATR emploie près de 60 salariés à Singapour.



Le centre de formation d'ATR a Singapour avait d'ailleurs vu son simulateur FFS ATR -600 migrer dans ses nouveaux locaux au début de l'année dernière, un déménagement accompagné d'une mise à jour de sa suite avionique au dernier standard 3.1, avec ses nouvelles capacités UPRT (Upset Prevention and Recovery Training) et ses fonctions de décrochage et de givrage.



L'avionneur franco-italien ajoute que le simulateur a accueilli ses premiers clients sur son nouveau site, avec l'arrivée de pilotes de Manta Air (Maldives) venus s'y entraîner. Auparavant, les pilotes ne pouvaient pas accéder au Centre de formation ATR de Singapour en raison des contrôles aux frontières et des restrictions de déplacement mis en place pour empêcher la propagation du Covid-19.



(Photo © ATR)