Un neuvième Airbus A330 MRTT livré à l'armée de l'Air

La Direction générale de l'armement (DGA) a réceptionné puis livré à l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) son 9e A330 MRTT le 14 décembre.



La DGA précise avoir mené différentes opérations de vérifications depuis novembre sur l'appareil à Getafe (Madrid) puis à Istres, où les A330 MRTT sont testés par DGA Essais en vol. L'AAE avait réceptionné un précédent Phénix le 21 octobre dernier.



La Loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit une flotte de 12 A330 MRTT livrés neufs d'ici à fin 2023. L'armée de l'Air et de l'Espace aligne aussi trois Airbus A330-200 (un appareil neuf et deux de seconde main), basés à Roissy CDG et opérés par l'escadron de transport 3/60 « Estérel ». Ces trois appareils seront ensuite convertis en A330 MRTT à partir de 2025 pour finir de constituer la flotte prévue de 15 Phénix pour l'AAE.



Le programme A330 MRTT d'Airbus DS a quant à lui été officiellement commandé à 66 exemplaires pour 14 pays (en détaillant la flotte MMF de l'OTAN), mais sans prendre en compte les besoins déjà prononcés par le Brésil et le Canada (projet ASTRV). 55 exemplaires ont désormais été livrés pour un total de quelque 250 000 heures de vol cumulées.



(Photo © Direction générale de l'armement)