Un millier de postes à pourvoir chez Embraer au Brésil

Désireux de redresser ses cadences de production, de répondre à la croissance dans le secteur des services et de se développer (nouveaux produits et nouvelles activités), Embraer a décidé de renforcer ses effectifs. L'avionneur annonce avoir un millier de postes à pourvoir.



Ils se trouvent dans tous les segments de marché : opérations, ingénierie, administration... Embraer souligne que ses livraisons devraient déjà augmenter de 15% à 25% cette année par rapport à 2021.



Cette reprise des embauches fait partie du plan stratégique de l'avionneur. Après deux ans marqués par la crise sanitaire et l'annulation du partenariat avec Boeing, il peut « reprendre un nouveau cycle de croissance », correspondant à la reprise du secteur et aux nouveaux investissements consentis par Embraer dans la technologie, l'innovation et de nouvelles activités.



Le groupe compte actuellement 18 000 employés.



