Un incendie touche l'usine Aubert & Duval de Pamiers

Un incendie s'est déclaré le 10 septembre dans l'usine Aubert & Duval de Pamiers. Il a démarré à l'intérieur du bâtiment de l'atelier ACS, destiné au traitement chimique des pièces fabriquées sur le site, dans un bac d'acide.



Le feu est désormais circonscrit, il n'émet plus de fumées et le confinement décrété au début de l'incendie dans un rayon de 200m autour de l'usine est levé.



Aubert & Duval souligne cependant que « les analyses sont en cours et se poursuivent pour évaluer les risques liés aux fumées, notamment auprès des équipes de sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur l'incendie ».



L'usine de Pamiers est la plus importante de la société. Elle fournit des solutions métallurgiques de pointe notamment pour l'aéronautique.