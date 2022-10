Un drone MQ-9 Reaper réalise des tirs de GBU-12 en France

La Direction générale de l'armement (DGA) annonce qu'un drone MQ-9 Reaper de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) a réalisé deux tirs d'essais de bombes guidées laser GBU-12 (Paveway II) sur le site de Cazaux. Il s'agit des premiers tirs d'essais d'un armement guidé laser depuis un drone en métropole.



Menée par DGA Essais en vol, cette campagne de tests a permis de valider un type d'itinéraire et des procédures qui seront utilisées dans l'avenir par les drones Reaper de l'AAE pour ses futurs entraînements sur le champ de tir de Captieux (Gironde).



La DGA précise qu'un vol de répétition a été réalisé le 30 septembre, suivi d'un vol de tir balistique le 5 octobre puis d'un tir guidé laser le 7 octobre.



Les MQ-9A Reaper Block 5 de l'AAE avaient atteint leur pleine capacité opérationnelle l'année dernière en décrochant leur qualification au tir de bombes GBU-12 dans le cadre de l'opération Barkhane. À la différence du Block 1, le standard Block 5 permet notamment au Reaper de General Atomics d'évoluer dans l'espace aérien français. La France dispose désormais de 12 Reaper Block 5 (avec le retrofit des premiers exemplaires).



Le standard Block 5 permet également l'emploi du missile Hellfire et de la bombe GBU-49.



(Photo © DGA)