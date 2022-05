Un DHC-6-300 de Tara Air s'écrase au Népal

Un DHC-6-300 s'est écrasé sur une montagne au Népal le 29 mai. L'appareil, exploité par Tara Air, devait réaliser un vol intérieur, reliant Pokhara à Jomsom. L'accident a eu lieu durant l'approche vers Jomsom.



Vingt-deux personnes se trouvaient à bord, trois membres d'équipage et dix-neuf passagers. On ne dénombre aucun survivant.



Après la disparition de l'appareil des radars, les recherches ont due être interrompues en raison de mauvaises conditions météorologiques. L'épave a été retrouvée le 30 mai à une douzaine de kilomètres au sud-ouest de Jomsom, à une altitude de 4 400 mètres.



Le DHC-6-300 impliqué porte l'immatriculation 9N-AET et était entré en service en 1979.



(Photo © Armée népalaise)