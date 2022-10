Un deuxième MC-21 vole avec des moteurs russes

Rostec a annoncé que son tout premier MC-21 d'essai initialement motorisé par le GTF de Pratt & Whitney avait vu ses moteurs déposés et remplacés par des PD-14 d'Aviadvigatel. Il vient de réaliser son premier vol avec sa nouvelle motorisation depuis les installations d'Irkut à Irkoutsk. L'avionneur russe compte ainsi deux MC-21 équipés de moteurs russes.



Le changement de moteurs s'est évidemment accompagné de modifications des systèmes, y compris des ajustements à la suite de résultats de précédents essais en vol, et des remplacements de composants de fabrication occidentale par des composants russes.



« Avoir un second avion pour tester le PD-14 est une étape importante du programme MC-21 et un élément-clef du plan de remplacement des équipements importés, car le moteur est le coeur de l'avion », se félicite Andrey Boginsky, directeur général adjoint d'UAC pour l'aviation civile et directeur général d'Irkut Corporation. « L'arrivée du deuxième avion dans les essais en vol nous permettra d'augmenter la fréquence des vols et de continuer, avec nos collègues de l'UAC, à travailler sur la mise au point du moteur et des systèmes embarqués pour un fonctionnement plus efficace. »



Il espère une certification du MC-21 motorisé par PD-14 avant la fin de l'année - le MC-21 motorisé par PW1400G avait été certifié en décembre 2021. En attendant, après trois vols de tests, le MC-21 sera transféré à Zhukovsky pour poursuivre le programme d'essais en vol.



(Photo © UAC)