Un deuxième Airbus A321XLR aux essais en vol

Le programme A321XLR avance. Le deuxième des trois exemplaires d'essai qui participeront au programme de certification du monocouloir long-courrier d'Airbus, FTV2 (MSN 11058), a effectué son premier vol le 23 septembre depuis Finkenwerder (Hambourg). Il rejoint ainsi l'avion FTV1 (MSN11000) qui avait décollé pour la première fois le 15 juin. Il est à noter que cette fois, l'avion FTV2 est motorisé par de PW1100G de Pratt & Whitney.



Le troisième A321XLR d'essais, FTV3 (MSN 11080, LEAP-1A) est quant à lui totalement assemblé à Hambourg. Il disposera pour sa part d'une instrumentation d'essai plus légère, se concentrant sur des travaux de maturité des éléments intérieurs de la cabine et sur la campagne de « route proving » constituée de vols se rapprochant au maximum des conditions opérationnelles pour prouver que l'appareil est apte à entrer en service.



Cette nouvelle variante de l'A321neo disposera d'un rayon d'action de 4700 nautiques (8700 kilomètres) avec plus de 200 passagers et leurs bagages. L'A321XLR sera certifié avec une masse maximale au décollage (MTOW) de 101 tonnes, soit 4 tonnes de plus que pour la version A321LR et 7,5 tonnes de plus que pour l'A321-200 et l'A321neo standard.



L'appareil devra en effet pouvoir emporter plus de carburant grâce à son réservoir central arrière (RCT) structural de 12 900 litres.



Sa mise en service est prévue pour 2024.



