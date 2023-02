Un Cessna SkyCourier tout-terrain pour booster les ventes

Textron Aviation annonce qu'il propose désormais son avion utilitaire Cessna 408 SkyCourier avec un kit de déflecteurs de gravier, une option qui viendra équiper un appareil qui sera livré dès la fin du mois. Le pare-gravier permettra ainsi aux opérateurs d'utiliser leur avion à partir de pistes non préparées.



« Depuis des décennies, les avions Cessna transportent des personnes et des biens indispensables dans et hors des régions éloignées, et cette nouvelle capacité permet aux clients de SkyCourier d'opérer dans certains des environnements les plus exigeants au monde », annonce Lannie O'Bannion, vice-président senior de Ventes et opérations aériennes chez Textron Aviation.



L'identité du premier opérateur du kit n'a pas été révélée. Pour l'instant, le carnet de commandes du SkyCourier comprend deux clients : FedEx (et ses partenaires) pour 50 avions fermes et 50 autres en option en version cargo et la nouvelle compagnie aérienne mexicaine Aerus pour deux avions en configuration de transport de passagers de 19 places.



(Photo © Textron Aviation)