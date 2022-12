Un bon bilan pour les 20 ans d'Air Astana

Alors que le groupe Air Astana célèbre ses 20 ans, le transporteur national kazakh indique avoir transporté plus de 60 millions de passagers et plus de 280 000 tonnes de fret et de courrier depuis son lancement en 2002.



Pour la seule année 2022, elle s'attend à 7 millions de passagers transportés (+12%) et à un bénéfice net de 65 millions de dollars (+84%).



Côté flotte, Astana a introduit trois nouveaux Airbus A321LR cette année tandis que sa filiale low-cost FlyArystan a pris livraison de trois A320neo, avec un dernier appareil du même type attendu avant la fin de l'année.



La flotte du groupe Air Astana comprend désormais 42 avions d'une moyenne d'âge de 5 ans.



Pour 2023, le groupe prévoit l'ajout de six nouveaux appareils, ainsi que trois Boeing 787-9 à partir de 2025. Son réseau couvre 76 lignes, dont 35 internationales.



